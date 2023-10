VIRVE OSILA ⟩ Kui septembris ei joo, siis ärme novembris riidle ...

Tegelikult on aga november siiski hingedekuu. Eks minugi hingeke tuli novembris mu sisse ja imekombel püsib seal tänini. Novembris on mu vaimse ema Hilda Sootalu 97. sünniaastapäev, mu isa 110. ja Urmas Alenderi 70. sünniaastapäev ka. Ning veel mitme mulle olulise inimese pärissünnipäevad. Minu jaoks on tähtsad heade inimeste nii kehata kui kehade sees olevad hinged − ma suhtlen ühtedega üht- ja teistega teistviisi, aga armastan ja austan nii sealseid kui siinseid. Lisaks tähistame hingedekuus ka isadepäeva ja need, kes sel päeval päriselt saavad isale pika pai teha, on õnnega koos. Õnnega koos oleme natukene kõik, isadeta meid ju poleks. Tänu on see, mis jääb.