ERIK GAMZEJEV ⟩ Kas Ida-Virumaast saab tõmbava või tõukava jõuga magnet?

Samas on üsna selge, et Ida-Virumaal teevad mõjukaid muutusi ja loovad tuntaval hulgal uusi töökohti eelkõige olemasolevad suuremad ettevõtted. Nad tugevdavad oma konkurentsivõimet, nüüdisajastades tehnoloogiat, muutes seda keskkonnasõbralikumaks. Seda tegevust tuleb toetada, aga mitte takistada kunstlikul moel või ootamatute maksutõusudega, milleks on näiteks plaanitav järsk saastetasude tõus, mis haavab Ida-Virumaa mitmete suuremate tööandjate konkurentsivõimet.

Ida-Virumaast rääkides ei tasu minna äärmustesse ja öelda, et kõik on hästi või halvasti. Tõde on vahepeal. Püüdkem olla optimistid. Mõeldes näiteks, et kui kolmandik idavirulasi elab suhtelises vaesuses, siis kaks kolmandikku, keda on üle 90 000 inimese, tulevad väga hästi toime. See suhe on enam-vähem samasugune nagu poolt- ja mittehääletajate vahel Kaja Kallase Reformierakonna esimeheks taasvalimisel partei viimasel üldkogul.