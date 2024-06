JUHTKIRI 30 aastat hoovõttu on jõudmas tulemuseni

Sellised jutud on Jõhvis kõlanud juba vähemalt 30 aastat. Uute hotellide rajamiseks on tehtud ka mitmeid ettevalmistavaid samme. Meenutagem, et näiteks ärimees Aleksandr Voroninil oli 1990ndatel kavas rajada Pargi hotell endise rajooni kultuurimaja taha, kus on tegutsenud aastaid kodumasinate pood. Reklaamvoldikudki olid valmis trükitud. Niinimetatud "hotellivalmidus" kirjutati sisse ka uute ärikeskuste Tsentraal ja Jewe ning Pargi keskuse plaanidesse. Aga siiski on ainsaks uueks hotelliks jäänud väike ja tagasihoidlik Wironia hotell ning nõukogude ajast on pärandatud ka mõned võõrastemajad.

Kuigi hotellide vajadusest on palju räägitud, on nende rajamine jäänud toppama üldjuhul siis, kui pangahärrad nende äriplaanidesse on kaevunud. Raha laenamisel on näidatud punast tuld või seatud selliseid tingimusi, mis hotellirajamise isu on maatasa teinud.

Hotelliäri ühes väikelinnas ei ole lihtne ega too kiiret tulu. Kui oleks, siis küllap oleks ettevõtjad neid rajanud juba mitmeid. Suuremat nõudlust pole keeruline saada üksikute suursündmuste ajal, kuid hotell vajab stabiilselt kundesid kogu aasta jooksul.

Selles mõttes on kiiduväärt, et Ida-Virumaalt pärit ettevõtja Aivar Tuulberg on koos oma partneritega võtmas riski, et lõpuks üks nüüdisaegne hotell valmis ehitada. Loodetavasti toetab seda ettevõtmist ka teiste plaanide elluviimine, mis õiglase ülemineku fondi toel on lähiaastatel Ida-Virumaal sündimas.