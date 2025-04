TOILA VALLA NOORED GERTEN PILV JA GREGOR MÄNNI Kuhu me tagasi tuleme?

Mõistame, et turvalisuse tagamine on tänapäeva maailmas oluline ja keerulistes välispoliitilistes oludes ei saa varjumispaikade vajadusi eirata. Kui olemasolev kelder vastab varjumispaikade nõuetele, siis ka meie silmis tasub kindlasti kaaluda selle säilitamist uue hoone osana. Me ei ole vastu turvalisuse tagamisele, aga meie seisukoht on, et see ei tohi muutuda põhjuseks, et nüüdisaegne kogukonnahoone jääb rajamata.

Praegu tundub, et kogu arutelu keerleb küsimuse ümber, mida me ei taha kaotada − kas see on vana kelder, mis täidab varjumispaiga rolli? Me ei tohi keskenduda ainult sellele, mida me kaotame, ja loobuda arengust, kui meil on võimalus luua midagi, mis muudab elukeskkonna noortele kui tulevastele maksumaksjatele atraktiivseks. See mõte kehtib igasuguse avaliku ruumi nüüdisajastamise puhul. Kui me soovime, et meie piirkond oleks atraktiivne ja elujõuline ka 10 või 30 aasta pärast, tuleb teha otsuseid, mis vaatavad tulevikku.

See, et noored ei näe oma tulevikku Ida-Virumaal, on probleem, mis puudutab kogu Ida-Virumaa elanikkonda. Kui täna tehtavad otsused ei suuda noori siin hoida või siia tagasi tuua, siis ei ole meil tulevikus elujõulisi kogukondi ja võib-olla üldse kohta, kuhu pärast õpinguid tagasi pöörduda. Me ei räägi siin ainult hoonetest, vaid sellest, kas meile suudetakse pakkuda terviklikku elukeskkonda, kuhu me tahame oma täiskasvanuelu rajada. Noored ei tule tagasi kohta, kus elu on seisma jäänud ja vastu vaatab nõukogude hõng.

Sügisel toimuvad kohalike omavalitsuste valimised ning seetõttu pöördume kõigi valimisliitude ja erakondade poole: millised on teie lahendused, et noored näeksid siin oma tulevikku? Mis on see põhjus, miks me peaksime olema valmis pärast õpinguid siia tagasi tulema? Mitte kohustusest, vaid sellepärast, et me päriselt tahame?

Me ei otsi põhjusi lahkumiseks, vaid ootame põhjusi siia jäämiseks.