KÜSITLUS Mida arvate kaitseväe plaanist rajada Narva sõjaväebaas?

Foto: Ilja Smirnov Anna, näitleja ja ettevõtja: Kui sõjaväelased tulevad teie territooriumile, kui tänavail kõnnivad vormirõivais inimesed, siis lähed pingesse. Minu psüühikat hakkab see küll mõjutama, sest olen väga tundlik inimene. Tekib tunne, nagu oleksimegi juba sõjaks valmis, ehkki see lugu ei ole esialgu üldse meiega seotud.

Foto: Ilja Smirnov Karina, väikese lapse ema: Katastroof! See pole õige koht. Siin on ju meie lapsed ja sõjaväelased on ohtlikud. Tundsin hirmu isegi siis, kui siin õppusi peeti. Mõtleme juba kõigi praegu aset leidvate sündmuste tõttu siit üldse ära sõita.

Foto: Ilja Smirnov Vladimir, kirjanik: See on õige. Ainus küsimus on, kas seadus on ikka objektiivne, kui sõjaväelased peaksid Narva neidude vastu õigusvastaseid tegusid korda saatma. Kõige muu puhul aga... Rajavad, siis rajavad, sellest ei muutu mitte midagi.

Foto: Ilja Smirnov Vjatšeslav, pensionär: Suhtun sellesse neutraalselt. Eesti on meil ju üks ühine territoorium ning näiteks Jõhvis on ka sõjaväelinnak ja seegi pole Narvast kaugel. Sada või isegi kakssada sõjaväelast Narvas pole palju.