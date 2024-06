Erihoolekanne annab inimesele lootuse ja uued võimalused

Tegelikult on sotsiaalvaldkond seotud alati positiivsusega. Kellegi elu muutub, läheb paremaks ja lootusrikkamaks ning tekivad uued võimalused. Just seda mõtet tuleb meil võimestada.

Sotsiaalvaldkonnas on üks sektor, kus maksumaksja raha läheb alati täie ette ning toodab ainult head ja edasiviivat, kuid millest räägitakse laste ja eakate vajaduste kõrval vähem. See on psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne.

Õnneks on ühiskond jõudnud punkti, kus vaimne tervis ja selle hoidmine on aktuaalne ning iga sellesse valdkonda suunatud ressurss toob kasu. Aga siinkohal tuleb ka meeles pidada, et on inimesi, kelle vaimne toimetulek on juba kas sünnipäraselt või noores eas omandatud haiguste ja kogemuste tõttu selline, et nad vajavad oma ellu abi ja tuge rohkem kui keskmine kodanik. Nendele inimestele ongi mõeldud erihoolekande teenused.

Enam ei ole selliseid suuri hooldekodusid, kuhu inimene "ära pandi" ja kus valvasid kurjad sanitarid.

Erihoolekande teenustele saab inimene tulla juba 18aastaselt, kui toimetuleku- või hoolduskool on lõpetatud ja noor on saanud täisealiseks. Kui sinnamaani on noore vanemad saanud rahulikult käia tööl, sest lapse elu on koolis olnud korraldatud, siis nüüd tekib küsimus: kuidas edasi, kui laps on suureks saanud?