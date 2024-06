KÜSITLUS Kas teile pakuvad huvi Euroopa Parlamendi valimised?

Enam ei paku huvi, sest see on nagu varesest ja juustust rääkivas valmis: ütled "ei", kukub juust maha, ütled "jah", jääd samuti tühjade kätega. Midagi ei muutu, ma ei usu neisse valimistesse ja ei lähe kuhugi.

Ei ütleks, et huvitun aktiivselt poliitikast, kuid mind huvitab kõik, mis toimub riigis, ja muidugi soovin Eestile parimat, seetõttu lähen hääletama ja kandidaat on juba välja valitud.

Foto: Peeter Lilleväli

AIGI VIIRA, ajakirjanik:

See pole mingi küsimus − kindlasti tuleb hääletama minna. Kui sa ise midagi teinud pole, siis missugune moraalne õigus on sul pärast rääkida, et kõik on halvasti? Kellele pretensioone esitada?