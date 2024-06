NÄDALA KUJU Tatjana Ait

Muidugi võib mõelda ja vaielda, kas kriteeriumid, mille järgi aasta kool valitakse, on ikka objektiivsed ja ühesed. Aga fakt on see, et kool pingutas juba viiendat korda selle tiitli nimel ning saavutas lõpuks edu. Kuigi selles on suur roll kogu kooliperel, sõltub kooli maine ja sisu alati eelkõige juhtkonnast. Ja Tatjana Ait on oma tööga hästi hakkama saanud, kui tema juhitav haridustempel pani rahvusringhäälingu ühe vaadatatuma saate "Terevisioon" kaks tundi endast rääkima. See on suur saavutus!