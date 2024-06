ANDREI KOROBEINIK Kaamerad igasse koju? Igaks juhuks

Maksuamet väidab, et soovib andmeid saada koondvaatena, kuid reaalsus on paraku hoopis midagi muud. Kui automaatse analüüsi käigus selguvad anomaaliad, siis hakatakse uurima konkreetseid tehinguid ehk siis ametnik võib üle vaadata iga ülekande või krediitkaardi kande. See tähendab, et algne "üldine" jälgimine võib kiiresti muutuda väga isiklikuks, kui algoritmid või tehisintellekt leiavad midagi kahtlast.

Kuhu jääb efektiivsus?

Olen täiesti nõus ideega, et Eesti riik tervikuna ja maksuamet konkreetselt peaksid panustama efektiivsuse kasvule. Olukorras, kus suured rahvusvahelised firmad koondavad inimesi ja delegeerivad rutiini tehisintellektile, suurendab Eesti riik hoopis ametnike arvu ning küsib inimeste ja firmade käest andmeid, mis on riigil juba olemas.

Ametnike arv jätkab paisumist, samas kui riigieelarves haigutab miljardisuurune auk.

Hea näide sellest on krüptovaraseadus, mida riigikogu hääletab kolmapäeval. Järelevalvefunktsioonid antakse ühelt riigiasutuselt teisele ja riigikogu koalitsioon otsustas, et selle tõttu peavad ettevõtted esitama uuele järelevalveasutusele neid andmeid, mida nad on vanale järelevalveasutusele juba korra esitanud. Selle asemel, et ametnikud (rahapesu andmebüroost ja finantsinspektsioonist) saaksid omavahel ise suhelda.