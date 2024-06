VLADIMIR TŠUŽAS Me ei ole keeldunud 26 miljonist eurost

Ministeeriumi ei häiri see, et slaavi põhikooli lammutamise korral tuleb koolil mitu aastat tegutseda asenduspinnal. Kuid meie, linnavolikogu saadikud, ei saa jääda ükskõikseks. Meie kohustus on tegutseda kõigi linnaelanike huvides ja vältida ühe osa elanike huvide rikkumist teiste huvides.

Põhimõtteliselt võiks ju leppida sellega, et uue koolimaja ehitamise ajaks (eeldatavalt aastatel 2027-2029) kolib slaavi põhikool asenduspinnale. Kuid ei ole sugugi kindel, et 2029. aastal ei lähe praegust slaavi põhikooli hoonet enam vaja.

Paraku näitavad arvestused, et 2029. aastal ei mahu Järve linnaosa kõik 1000 põhikooliealist last kahte uude koolimajja, kus on kohti vaid 860.

Jah, linnaosas on praegu olemas ka erakool, mis suudaks põhimõtteliselt vastu võtta 140 õpilast. Kuid me ei saa olla kindlad, et see kool tegutseb ka viie aasta pärast. Samuti ei tea me, kui palju vanemaid soovib oma lapsi sinna õppima saata.

Lisaks ei arvestata hariduslike erivajadustega lapsi. Nemad peavad õppima väiksemates klassides ja eraldi ruumides. Keeruline on ennustada, kui palju on selliseid lapsi viie aasta pärast.

Kokkuvõttes on selge, et 2029. aastal kõik lapsed kahte uude koolimajja ei mahu. Lisaks ei ole sugugi kindel, et laste arvu vähenemise prognoos ka tegelikult täitub.