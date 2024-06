EDGAR KASKLA Planeedi huvides tuleb leppida väiksema majanduskasvuga

On õige, et mingil määral on Ida-Viru ehitatud põlevkivienergia baasil, aga ajad on nüüd teised ning tuleb tõsiselt mõelda, kuidas muuta tervet majandussüsteemi ja viia see teisele alusele. Kunagi oli ka aeg, mil söe asemel hakati rohkem kasutama bensiini ja diislikütust. Enne elektri tulekut põletati lampides vaalaõli. Selline üleminekuperiood on nüüd taas käes. Selle erinevusega, et majanduse loogika ja kasvupoliitika eesmärgid tuleb üldisemalt ümber teha.

2023 oli inimajaloos kõige soojem dokumenteeritud aasta. 2024. aasta esimesed neli kuud olid veelgi soojemad kui eelmisel aastal. Maakera on leekides. Ekstreemsed tagajärjed ja nende mõju looduskatastroofidele on kindlaks tehtud. Alles olid uputused Lõuna-Saksamaal, Siberis on jälle suured tulekahjud, isegi Eestis oli mai lõpus iseäranis soe, kuigi on alles kevad ja mitte suvi.

Ei ole realistlik püüda igal aastal kolmeprotsendilist majandustõusu olukorras, kus söe, nafta ja gaasi jõudu enam kasutada ei saa.

Inimkond on kasutanud odavat ja tõhusat energiat selleks, et kasvatada majandust. Selleks on kasutatud peamiselt kivisütt, naftat ja maagaasi, mis kõik tekitavad kasvuhooneefekti, mille tõttu atmosfäär ja Maa järjest soojenevad. On kindlaks tehtud, et selle on põhjustanud inimesed ja mitte looduslik mõju. Seekord oleme meie need, kes maailma soojendavad.