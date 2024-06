JUHTKIRI Kuhu jäävad EKRE valijad Ida-Virumaal?

Viimati toimunud europarlamendi valimistel jäi EKRE saagiks vaid 6 protsenti häältest, mis on samas suurusjärgus nagu Reformierakonnal, kes on EKRE põhiline rünnakuobjekt. Kui Ida-Virumaal valimistel kõrgliigas mängivad Keskerakond ja Aivo Peterson kõrvale jätta, siis nii-öelda esiliigas jäi EKRE selgelt alla nii Isamaale kui ka sotsidele, kes kogusid 12 protsenti häältest.

Üks põhjus võib olla selles, mis on kaasa toonud ka EKRE praeguse sisetüli, ehk küsimus, kas senise poliitikaga on võimalik pääseda Eestis ka poliitikat mõjutama. Valijaid, kes jagavad EKRE vaateid, võib olla rohkem, kui valimistulemused näitavad, aga nad jätavad hääle andmata, sest ei usu, et sel erakonnal õnnestub võimule pääseda.