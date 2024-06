JUHTKIRI Üks uuring ei murra masti maha

Samas märkisid kriitikud, et see uuring polnudki õigupoolest mingi uuring, vaid pigem essee, mis tugineb vähestele arvamustele, aga mitte rehkendustele. Eestis küsitakse sellise töö eest raha tagasi, on leidnud mõnedki.

Loodetavasti ei murra selle uuringu tulemused masti maha neil, kes seisavad selle laevaliini taasavamise eest. Samas on ilmselge, et juhul, kui nii Eesti kui Soome riik peaksid selle käigushoidmiseks hakkama maksumaksjate raha peale maksma, tuleb selgelt teada, milline on selle mõõdetav positiivne mõju.

Inimeste ja kaupade liikumine elavdab enamasti igal pool majandust. Ida-Virumaa on majanduslikult kannatanud seetõttu, et kuri idanaaber on Ukrainasse tungimisega tõmmanud kriipsu peale ka senisele majanduskoostööle. Ida-Soomes on samal põhjusel kaotused veelgi suuremad. Kui lääne-ida suund ei toimi, siis on mõistlik otsida uusi võimalusi põhja-lõuna suunal ning just seda Kotka ja Sillamäe vaheline laevaliin toetakski. Sellega kaasneksid Soome lahe mõlemal kaldal uued töökohad ja ettevõtted ning suureneks maksutulu ning väheneks sotsiaaltoetuste maksmise koorem, mis töötusega kaasneb.

Laevaliin aitaks muuta reaalseteks külastusteks ka soomlaste kasvavat huvi Ida-Virumaa vastu, millest räägivad tänases Põhjarannikus Ida-Viru turismiklastri Soome turu juht Mikko Virta ja Soome menukas reisiblogija Henna Mikkilä. Kui on võimalik Soomest tulla laevaga otse Sillamäele, siis jõuabki rohkem Soome turiste siia. Helsingi kaudu tulles nad enamasti Tallinnast kaugemale ei jõua.