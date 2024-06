KÜSITLUS Miks turg on parem kui pood?

Suvel käin turul paar korda kuus, talvel vähem. Täna tulin värsket kurki ostma, võib-olla ka maasikaid. Mõlemaid saaks poest ka, aga turul on kõik natuke värskem, kurgid alles eile korjatud, täna saab juba kätte. Poes on tarnetsükkel üsna pikk.

Käin peaaegu üle päeva turul, ostan kurki, tomatit, kartulit − kõike, mida müüakse. Turult saab värskemat ja kurgid on siin õhema koorega ja palju maitsvamad. Sellist kurgisoolamise komplekti, kus on mustsõstralehed ja till koos, poest ei saagi.

Foto: Peeter Lilleväli

Maret Tammearu, pensionär:

Ostsin praegu liha ja maasikaid ja istutamiseks lilli. Turul käin iga nädal, just sellepärast, et liha on siin värske. Kaubavalik on täitsa suur, kõik hädavajaliku saab kätte. Olgu köögiviljad pealegi kallimad kui poes, aga nad on värskemad ja kvaliteetsemad.