ÜKS KÜSIMUS Miks Jõhvi jalakäijate tunnel ära uppus?

Kui kevadel, lume sulamise ajal selle probleemiga esimest korda kokku puutusime, teavitasime ehitajat, et ta garantiikorras selle asja korda teeks. Seal oli kaablirike, mistõttu veepump ei hakanud tööle. Ehitaja lubas siis oma alltöövõtjale probleemist teada anda ja puudused kõrvaldada. Teadsime, et probleem on lahendatud, kuni nüüd, tugevate vihmadega selgus, et ei ole. Kontrollisin ise testriga toitekaablit ja tõepoolest, see oli korda tegemata. Nüüd teavitasime ehitajat uuesti ja nad lubasid probleemiga kiiremas korras tegelda. Seni aga saime tunneli veest tühjaks pumbatud ning probleem on praeguseks lahendatud.