HENRI KASELO Kohtla-Järvele on õpetajaid lihtsam leida kui Sillamäele või Narva

Kukkunud on 1. august, mil keelenõuetele mittevastavad õpetajad tuli välja vahetada. Riik küll tegi viimasel hetkel nõuete leevenduse ning vene keeles õpetavad õpetajad võivad veel jätkata, kui neil on B1-keeletase, kuid aasta pärast peavad siiski seda tõstma. Kui hädas on Kohtla-Järve koolid sellest reformist tulenevalt õpetajate leidmisega?

Konkreetsetest numbritest praegu rääkida ei tahaks, sest konkursid veel käivad. Ka on tulnud ju uued suunised, et B1-kategooriaga õpetajad saavad jätkata. Koolidest on tulnud ka päringuid, et mida teha. Me ju ei koondanud neid, vaid vallandasime, kuna nad ei vastanud nõuetele. Nüüd on küsimus, kas nüüd saab nad tööle ennistada, kuna nad jälle vastavad nõuetele. Seda juhist praegu veel koostame.