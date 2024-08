ANVAR SAMOST Uue peaministri algus sai ootamatult rabe

Kolmanda, kuid ilmse mitte kõige viimase maksuüllatusena sai selgeks, et ettevõtte tulumaksu on kavas korjata avansilisena ehk ettemaksuna. Tegelikult ei ole koalitsioonilepingu sõnastust teraselt lugedes teisiti isegi võimalik.

Ükski neist suurtest ja pöördelistest muutustest ei ole selline, mis kellegi elu paremaks teeks. Hullem, peaministri vaates, on see, et sarnaselt tulumaksu tõstmisega on maksuvaba tulu kaotamine ja ettevõtte tulumaksu sisseviimine otseses vastuolus kõigega, mida Reformierakond on 30 aastat programmis, valimisreklaamides ja kuvandi keskse osana lubanud.