HENRI KASELO Ohtlikus korteris elanud pere loobus asenduspinnast

Selgituseks, et 4. aprillil kukkus aadressil L. Koidula 3 ühes esimese korruse korteris lagi alla. Selle õnnetuse tagajärjel keegi viga ei saanud, kuid lae varisemise tõttu tekkis oht, et ülemise korruse korteri põrand võib olla elanikele ohtlik. Linnavalitsuse ametnikud (linna kriisikomisjoni esimees ehk siinkirjutaja, ehitusjärelevalve peaspetsialist Andres Pedius, abilinnapea Aleksandr Keivabu) käisid kohapeal, kontrollisid olukorda koos päästeametiga ning jõudsid järeldusele, et lae kandekonstruktsioonid võivad olla ohtlikud ja vaja on teha lisaaudit. Eelöeldust johtuvalt piirati korter lintidega ja tunnistati elamiskõlbmatuks. Teise korruse korteri elanikele pakkus linn kohe ainult kommunaalteenuste maksmise kohustusega asenduspinda, üüritasu linn ei nõudnud. Korteris elanud pere loobus asenduspinnast.

Korteril oli ka vormistatud varakindlustus, kuid kindlustusandja on keeldunud kahju hüvitamast. Linnaametnikud selgitasid perekonnale, et kahju hüvitamise nõue on vaja esitada varisenud lae korteri omaniku vastu, kuna tema tegevusetuse tõttu on lagi alla kukkunud. Samuti anti korteriühistule nõu majakarbi kindlustamiseks, kindlustamiseks vajalike auditite tellimiseks ning tuletati meelde, et maja korrashoiu eest vastutab korteriühistu, seega peab korteriühistu korjama remondifondi selliste erakorraliste sündmuste remonditööde katmiseks. Kohalik omavalitsus ei saagi eraomanduses olevat kinnisvara remontida, seda ei tee ka teised Eesti omavalitsused (sh rikkad Harjumaa omavalitsused), vastasel korral ei piisaks kogu linnaeelarvestki.