ÜKS KÜSIMUS Miks on automaksu kehtestamine teie arvates põhiseadusevastane?

Mootorsõidukimaksu seadus ei näe ette erisusi puuetega inimestele. Seejuures põhiseaduse § 28 sätestab, et puuetega inimesed on riigi erilise hoole all. Kõnealune norm lähtub tõsiasjast, et puue põhjustab üksikisikule inimväärikuse ning teiste põhiõiguste ja vabaduste realiseerimisel olulisi takistusi. Käesolevad sotsiaalsed riskid võivad sõltuvalt olukorrast põhjustada sellises mahus kulutusi, mida isikud ei pruugi vaesusesse langemata suuta kanda.

Põhiseaduse § 28 sätestab, et lasterikkad pered on riigi erilise hoole all. Lasterikastele peredele pole automaksu puhul ette nähtud ühtegi erisust, soodustust või ka toetust. Ometigi on teada, et lasterikkad pered vajavad autot igapäevaseks toimetulekuks. Lisaks kasutatakse tavapärasest suuremat autot, mis saab olema seetõttu ka keskmisest suuremalt maksustatud. Valitsuse liikmete põhjendused, et lasterikaste perede toetused on piisavad automaksu tasumiseks, ei ole veenvad, arvestades viimase aasta hinnatõusu koosmõjus erinevate maksutõusudega.