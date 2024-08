ÜKS KÜSIMUS Kas tööandja on kohustatud andma lapse kooli alguse aktusele minekuks vaba päeva?

Töölepingu seadus ei kohusta tööandjat andma töötajale vaba päeva lapse esimesel koolipäeval. 1. september ei ole riiklikult kehtestatud vaba päev. See tähendab, et kui töötaja tööpäev langeb kooliaktuse päevale, siis peab töötaja olema töökohal.

Samas võivad töötaja ja tööandja omavahel kokku leppida, et töötaja saab sel päeval vaba päeva. Kui töökorralduse tõttu ei ole võimalik töölt tervet päeva puududa, siis võib kokku leppida ka selles, et töötaja on tööst eemal paar tundi ehk ainult aktusel osalemise aja.