JUHTKIRI Venemeelsed on põranda all peidus

Aga me ei saa kaugeltki arvata, et nende inimeste hulk, kes Putinile siin Eestis pöialt hoiavad, on selle agressioonisõja tõttu olematuks kahanenud.

Sel nädalal avaldas Eesti Ekspress intervjuu riigireetmises süüdistatava Aivo Petersoniga, kes vannub jumalakeeli, et ta on Eesti riigi patrioot, mõistab hukka sõda Ukrainas ning midagi riigivastast teinud pole. Ometi teame, et ta käis okupeeritud Donbassis, tegi sealt propagandistlikke videoid. Pole kuidagi usutav, et ta sai seda kõike teha ilma Vene eriteenistuste loa ja suunamiseta. Vaadates, kui palju hääli sai aga Peterson riigikogu valimistel Ida-Virumaal, võib vaid aimata, kui palju on siin Venemaale kaasaelajaid. Tänavu toimunud Euroopa Parlamendi valimistel kogus ta maakonnas üle 3600 hääle. Arvestades, et hääletada ei saanud Vene kodanikud ja kodakondsuseta isikud, võib venemeelsete hulk olla aga mitu korda suurem.