VIRVE OSILA Võtke oma raha tagasi!

Teatises oli veel märge, et eluaegsena säilib ka mu sotsiaaltoetus summas 12 eurot ja 79 senti. Niisugusena on püsinud mu puude toetussumma alates ajast, kui kasutusele tuli euroraha. Mis sest, et eurod on praeguseks nii lahjad, et ei paista suurt silmagi. Võib siis arvata, millise tunde tekitavad minus need valitsusliikmete hõisked, et vaatamata riigis valitsevale rahanappusele puudetoetusi ei vähendata. Kuhumaani see üldse oleks võimalik?

Iga kord, kui keegi riigijuhtidest suu lahti teeb, algab hala, et raha pole. Mõne aja pärast selgub, et selleks ja tolleks ja mitmeteks muudeks sageli ebavajalikeks asjadeks siiski on ja jääb ülegi. Leitakse kuskilt kulutamata jäänud hirmsuured summad; korraldatakse midagi, mida justkui pole vajagi jne. Luuakse uusi ministeeriume ja asutusi, palgatakse uusi ametnikke ja kõike seda ikka rahavaesel ajal.

Tasub olla harimatu ja üksik, istuda nurgas ja libistada õlut, siis oled puude vääriline.