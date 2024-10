JUHTKIRI Eriülesanne on täidetud, aga mis on põhiülesanne?

Purga ei tee ka ise saladust, et täitis aasta aega toonase peaministri Kaja Kallase antud eriülesannet leida üles need ettevõtjad, kes võtaksid riski ja hakkaksid Ida-Virumaale uusi tehaseid tegema, kasutades selleks õiglase ülemineku fondi toetust tingimusel, et mängu tuleb panna ka oma raha. Lisaks sai Purga eestvedamisel muudetud tingimusi nõnda, et toetuse saamise võimalus laienes ka turismiettevõtetele, ning tänu sellele on nüüd Ida-Virumaale rajamisel vähemalt neli suuremat hotelli.

Purga võib tõepoolest raporteerida, et on eriülesande üldjoontes täitnud. Ettevõtjad on leitud, toetusraha suuremas osas välja makstud ja nüüd jääb üle oodata, millal saab näha vilju ehk seda aega, mil uutes ettevõtetes inimesed tööle asuvad. Päästetud sai ka valitsus, sest olnuks mage, kui see õiglase fondi raha oleks jäänud kasutamata ja tulnuks Euroopa Liidule tagasi saata. Ka Ida-Virumaa arengu jaoks tulevad need ettevõtmised kindlasti kasuks. Iseasi, et neid oleks vaja tunduvalt rohkem.