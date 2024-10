Kui kohalikesse volikogudesse kandideerijad teavad, et suure osa valijatest moodustavad Putini juhitava riigi kodanikud, siis püütakse ka nende meele järgi olla.

Venemaa poolt Ukrainas alustatud sõja tõttu on hoiakud tugevamalt polariseerunud. Valimised on üks võimalus tagajärgedeta meelsust ilmutada, erinevalt Georgi lindi kandmisest, mille eest politsei trahvi teeb. Kahed viimased valimised näitasid seda. Võib eeldada, et eelseisvatel kohalikel valimistel osaleb ka varasemast rohkem Venemaa kodanikke.

Selle tagajärjel on suur oht, et mitmetes Ida-Viru linnades läheb volikogus jämedam lõng seltskondade kätte, kes hakkavad Eesti võimudega rohkem vastanduma kui praegused. Kuigi ka praegu on seda niigi tunda. Meenutame, milline vastupunnimine käis Narvas näiteks punamõrtsukate tänavate ümbernimetamisele, kuidas munitsipaalkoolides jäi aastakümnete jooksul seitsmendajärguliseks eesti keele õpetamine või millist klaperjahti peetakse Narva muuseumi juhtkonnale, kes pani piirilinnas üles märtsiküüditamise näituse.

Kui kohalikesse volikogudesse kandideerijad teavad, et suure osa valijatest moodustavad Putini juhitava riigi kodanikud, siis püütakse ka nende meele järgi olla. Selline sündmuste areng nulliks suure osa neist pingutustest, mida nii riigivõim kui ka paljud Ida-Virumaa aktiivsed inimesed on viimastel aastatel teinud, et seda kanti ülejäänud Eestile lähedasemaks muuta.