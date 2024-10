MARJA-LIISA VEISER Energiaprobleemid on Reformierakonna juhitud valitsuste tegemata töö

Riigikontroll on märkinud, et varustuskindlus peab hõlmama ka elektrienergia mõistlikku hinda. Kui me isegi suudame oma juhitavaid ja taastuvenergia tootmisvõimsusi edukalt arendada, siis on üks tegur, mis enam kui sageli ebamõistlikku hinda põhjustab, ja selleks on praegune Nord Pooli elektribörsi süsteem. Kui natukenegi selle hinnakõikumisi vaadata, siis saab selgeks, et tegemist ei ole börsiga klassikalises tähenduses, vaid keskkonnaga, kus elektritootjad hindadega manipuleerivad, et maksimaalselt kasumit teenida. Selliste reeglitega libabörs ei toeta taskukohaseid hinnatasemeid ega motiveeri ka säästlikult elektrit tarbima. Kuigi Eesti valitsus ei saa ühepoolselt neid libabörsi reegleid muuta, peaks valitsus sellekohase initsiatiiviga välja tulema ning leidma liitlasi, et reeglid ausaks teha.