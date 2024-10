Teiste riikide kogemused näitavad, et väga oluline on ka ühtse sõnumi edastamine muudatuste vajaduse, ajakava ja tegevuskava osas. Selleks tuleb lisaks riigi ja kohalike omavalitsuste ühtsetele ning pidevatele sõnumitele kaasata ka meediat ja erinevaid organisatsioone, mis aitaksid sõnumi usaldusväärsust kinnitada ja levitada.

Tõenäoliselt on vaja jõukuse stsenaariumini jõudmiseks teha palju enamat, kui eelnevates lõikudes pakutud, kuid teiste riikide kogemusest õppimine on hea koht, kust alustada. Ühine panustamine ja koostöö piirkonna arendamise suunas nii riigi, kohaliku tasandi, ettevõtjate kui ka piirkonna elanike poolt aitaks kaasa sellele, et piirkond ei muutuks tühermaaks, vaid jõukuse kantsiks. Ida-Virumaal on vajalikud tugevused jõukuse stsenaariumi suunas liikumiseks olemas. Nüüd tuleb vaid veidi kaasa aidata. Üheskoos.