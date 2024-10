JUHTKIRI Tunnustagem riskijulgust

Hoolimata saadud miljonitest on nad erinevaid tingimusi ja asjaolusid arvestades ette võtnud riskantse ja kariderohke teekonna. Üsna mitmed ettevõtjad, kes on positiivse toetusotsuse saanud, on seni küllaltki kidakeelsed, sest pole jõudnud veel selgusele, kuidas keerulistes oludes siiski plaanitud tehased, hotellid ja muud ettevõtted vähem kui kahe aastaga, nagu fondi tingimused nõuavad, Ida-Virumaal püsti saada.

Üks asi on saada toetus kätte, kuid sellele tuleb lisada ka omafinantseering, mille kokkusaamine ei ole sugugi nii lihtne, sest pangad hindavad Ida-Virumaale investeerimisel riske ikkagi kõrgelt. Lisaks tuleb hankida spetsiifilisi seadmeid, mis ei ole kaubamaja kaup, et lähed ja ostad. Tarneajad võivad ulatuda ka üle aasta. Ning vahest kõige olulisem on kindlustada, et need rajatavad ettevõtted tulevikus ikkagi konkurentsivõimelised oleksid.

Kõiki neid riske arvestades ei ole üllatav, et näiteks ettevõte mis soovis rajada liimpuidutoodete tehast ja sai 13 miljonit eurot toetust, on nüüdseks juba käed üles tõstnud ja loobunud.

Kuid usume, et enamik neist projektidest viiakse ellu ning lähiaastatel ootab Ida-Virumaad ees suur ehitusbuum, mille tulemusel mitmekesistub siinne ettevõtlus ja tuleb juurde ka sadu uusi töökohti. Selle eest tasub tunnustada neid ettevõtjaid, kes on võtnud riski rajada Ida-Virumaale uusi ettevõtteid. Kuid et leevendada põlevkivitööstusest lahkumist, peaks tulema õiglase ülemineku fond 2 ja 3 samuti.