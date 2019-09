VIDEO Sillamäel startisid ultrajooksjad 24 tundi kestvale katsumusele

Võistlus toimub Sillamäe rannapargi terviseraja kahe-kilomeetrisel valgustatud ringil. Et meeste paremad jätavad selle aja jooksul selja taha eeldatavasti üle 200 kilomeetri, siis tuleb neil läbida üle saja ringi.

24 osaleja seas on kuue riigi ultrajooksjad. Kõige tugevam tipptulemus on 47aastasel lätlasel Janis Actinsil, kes on suutnud ööpäevaga läbida üle 243 kilomeetri. Actins sõnas enne jooksu, et ei lähe seekord püüdma konkreetset tulemust, vaid püüab eelkõige nautida seda võistlust.

Talle peaks head konkurentsi pakkuma Eesti rekordiomanik 48 tunni jooksus Hannes Veide, kes läbis mullu kahe ööpäevaga 308,4 kilomeetrit. Veide ütles vahetult enne starti Põhjarannikule, et ei tulnud Sillamäele püüdma teist või kolmandat kohta, vaid ikka "kõige pikemat õlekõrt" ja selle saamiseks tuleb joosta üle 200 kilomeetri.

Sillamäe ultrajooksul osalejad enne 24 tundi kestva katsumuse starti. FOTO: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Tugevat tulemust võib oodata ka Margus Luhtojalt, kes alustas mullu Sillamäel tugeva tempoga, ent loobus jooksmisest 20 tunni järel, olles jätnud selle ajaga selja taha ligemale 168 kilomeetrit.

Ida-Virumaa raudmees kohtlajärvelane German Terehhov jäi mullu elu esimesel 24 tunni jooksul napilt neljandaks ja õige pisut jäi tal puudu 200 kilomeetri piiri alistamisest − aga ka 197,7 kilomeetrit on Ida-Virumaa tippmargina vägev tulemus.

Nüüd sõnas ta, et on selleks võistluseks tõsiselt valmistunud - jooksnud laupäeviti ja pühapäeviti 50 kilomeetriseid otsi, ning tahab seekord 200 kilomeetrit ööpäevaga ära joosta. "See on maagiline piir," sõnas ta.

Rajale läks ka mullu Sillamäel Eesti naiste rekordi 24 tunni jooksus, 184,299 kilomeetrit, püstitanud Siiri Pilt. Ta ütles, et ei ole selleks jooksuks enda jaoks kindlat plaani seadnud ja jookseb enesetunde järgi.

Võistlust alustas kõige teravamalt Meelis Luhtoja, kes tegi juba esimesel ringil ülejäänutega vahe sisse, ent lätlane Janis Actins ei jää temast palju maha.

Laupäeval kella 16ks, kui joostud oli esimesed neli tundi ja joosta jäi veel 20 tundi, oli Luhtoja jätnud selja taha juba 50 kilomeetrit. Ultrajooksu kohta pöörase tempoga, (4.30-4.35 km) alustanud Luhtoja läbib praegu kilomeetreid tempoga 4.40-4.45.

Teisel kohal olev Actins on temaga samal ringil. Nende kahe järel on suurem vahe, sest kolmandal kohal olev Hannes Veide on alustanud rahulikumalt ja läbinud seni 44 kilomeetrit.

Ainsal Ida-Virumaa jooksjal German Terehhovil sai nelja tunniga joostud maratonidistants ehk 42 kilomeetrit.

Naiste arvestuses juhib nelja tunni järel Liina Kesamaa, kel on samuti 42 kilomeetri juba selja taga.

Mulluse Sillamäe ultrajooksu võitja Toomas Undi tulemus oli 205,071 kilomeetrit.