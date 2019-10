Donetskist sõja eest põgenenud arstide perele Kohtla-Järvel meeldib

Mille poolest erineb Eesti meditsiin Ukraina omast?

Mulle meeldib Eesti meditsiin − minu meelest on see üks paremaid. Teadnuks ma varem, kuidas see on korraldatud ja kui mõnus on siin töötada, olnuks kiusatus siia tööle tulla olnud suur. Isegi siis, kui me oleks elanud täiesti rahumeelses Donetskis, kus on mitu teatrit, tsirkus, staadion − ühesõnaga kogu vajalik ja mõeldav taristu. Eestis puudub arsti ja patsiendi vaheline finantssuhe ning meile teeb see ääretut rõõmu.

Siin on head võimalused erialaseks kasvuks. Läbisime koos abikaasaga Tartus kursused ning tänu sellele tegelen ka botuliintoksiiniteraapiaga. See aitab parandada lihasdüstooniat põdevate patsientide elukvaliteeti. Ukrainas kasutatakse seda samuti, ent seal peab patsient raviks vajaliku preparaadi ise kinni maksma − ning üks pudelike maksab 170-200 eurot. Siin aga maksab selle kinni riik. Selge see, et seda tehakse inimeste tasutavate maksude arvelt, ent tänu säärasele solidaarsele süsteemile saab inimene vajaduse korral kitsalt spetsialiseeritud abi ning ei pea mõtlema sellele, kas tal on selleks sääste kogutud või mitte. Ukraina inimesel aga tuleb kõigepealt koguda raha kõikide haiguste jaoks, mis elus ette tulla võivad, ning alles siis võib ta haigeks jääda.

Olena läbis Tartus kursused, mis lubavad tal teha patsientide uuringuid neurograafia abil. Ukrainas oli samuti võimalus neurograafiat õppida ning säärane idee ka oli. Ent vajalik aparaat tulnuks endal osta − see maksab mitu tuhat eurot −, seada sisse kabinet, luua äriprogramm ning võib-olla 50 aasta pärast oleksid need investeeringud end ära tasunud.

Kas olete pärast siia kolimist Ukrainas käinud?

Ei ole. See pole ohutu. Minu seisukoht Donetskis aset leidvate sündmuste kohta oli hästi teada, kuna ma olin seal üsna tuntud inimene. Ning sinna sõitmine tähendaks tõenäoliselt Eestisse mittenaasmist. Inimesed, kellel on toimunud ja toimuvatest asjadest oma arusaam, kellel on ebaõiglusesse teravdatud suhtumine, lähevad seal tihti kaduma.

Kas tunnete suurlinna pakutavatest, sh puhkamise võimalustest puudust?

Tunneme, kuid seda kompenseerib Eestis kaunis loodus. Donetskis tuli tammemetsa jõudmiseks läbida 80 kilomeetrit, männimetsa 155 ja puhta mere äärde jõudmiseks samuti üle saja kilomeetri. Siin aga on kõik käe-jala juures. Läänemeri on küll külm, ent seda võib alati imetleda. Toila ja Alutaguse meeldivad väga. Nii et siingi on palju võimalusi pärast tööd täisväärtuslikult puhata.

Me ei kahetse, et valisime Eesti ja Ida-Virumaa, ning plaanime siin edasi elada ja töötada.

Teatavasti on osa mujalt siia tulnud arste pärast mõningast Ida-Viru keskhaiglas töötamist ja kohanemist kolinud Tallinna või mõnda teise Euroopa riiki.

Me mõlemad saime pakkumise hakata tööle Tallinnas, kuid me keeldusime sellest, kuna esiteks seovad meid Ida-Viru keskhaiglaga kohustused ning teiseks polnuks sel meie puhul mingit mõtet. Ida-Viru keskhaiglas on kõik meie tööks vajalik olemas. Meil on võimalus saata patsient Tartu või Tallinna erialaspetsialistide − neurokirurgide, veresoontekirurgide jt juurde.