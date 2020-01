Tellijale

Eelmisel hooajal vigastustega kimpus olnud Tamberg osales meistriliigas 20 kohtumises. Tamberg on universaalne kaitsja, kes on tegutsenud nii keskkaitses kui vasak- ja paremäärel. Tamberg on kuulunud eri vanuseklassis ka Eesti noortekoondisesse.