JUHTKIRI Uus tase perearstinduses

Ega parem ole olukord ka perearstinduses ning see on saanud üheks tõukeks, miks riik on lükanud käima moodsate tervisekeskuste rajamise projekti. Noored arstid ei taha tulla kulunud ja iganenud võimalustega perearstikeskustesse või võtta patsiente vastu kusagil magalarajooni korteris. Tänapäeval on lisaks patsientidele ka meedikutel oma ootused töötingimuste suhtes. Nüüdisaegne tervisekeskus peab tagama patsientide võimalikult laiapõhjalise teenindamise, et nad ei peaks mitmesuguste analüüside ja uuringute pärast mööda erisuguseid raviasutusi palju jooksma.

Rajamise järgus on veel tervisekeskused Sillamäel, Kiviõlis ning Kohtla-Järvel. Narvas aga kukkus uue tervisekeskuse rajamise projekt läbi just selsamal põhjusel, et perearstid polnud nõus kolima. Suur osa linna perearstidest on juba eakamad inimesed ning ei näinud mõtet hakata enam kolima, kuna ei plaani pikalt tööd jätkata. Mis saab Eesti suuruselt kolmanda linna perearstindusest edaspidi, on suur küsimärk. Ent loodetavasti sinna kunagi siiski moodne tervisekeskus tekib, sest nagu näitavad erisugused küsitlused, on tervishoiu teema Eesti inimestele üks olulisemaid. Ja kindlasti on tänapäevaste meditsiiniteenuste kättesaadavus üks sotsiaalse turvalisuse näitaja, mis on ka üks argument elukoha valikul.