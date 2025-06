NÄDALA KUJU Mati Lilliallik

Teeb sellepärast, et Lilliallik on Ida-Virumaa patrioot ja Jõhvi tahab, et selline suur sündmus siin toimuks ja talle tuntust tooks. See, mis laupäeval Jõhvis toimub, on erakordne ja selle ületamine näib tulevikus ülikeerulisena. Aga need, kes teavad Lilliallikut, ei imesta, kui järgmiseks aastaks on tal uued üllatused varuks.