JUHTKIRI Kuidas on see võimalik?

Valitsus teatas sel nädalal, et Eesti loobub plaanist katta 2030. aastaks riigi energiavajadus täielikult tuulest ja päikesest. Põhjuseks oli asjaolu, et nüüd on valitsus aru saanud, et see pole realistlik, ja suund võetakse tuumaenergiale. Sellega on läbi saanud riigi kõige kõrgemal tasemel meile aastaid jutustatud muinasjutt, kuidas tulevikus tuulikud ja päikesepaneelid meile üliodavat elektrit toodavad, mistõttu tuleb põlevkivienergeetika kiiresti prügikasti visata.