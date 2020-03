Uus peaprokurör soovitab mõelda korruptantidele ka valimisurni juures

Andres Parmas: "Üks mu vaimulikust sõber, praegune vanglate peakaplan Tanel Meiel küsis, kui ta ordineeriti, et oleme kui sama ameti esindajad, ka rõivastus on samalaadne − kas mul pole kuskil üleliigset talaari, mida ta saaks ametirüüna kasutada."

Äsja ametisse asunud riigi peaprokurör Andres Parmas tunnistab mõnede ettevõtjate ja kohalike poliitikute vahelistest korruptsiooniskeemidest rääkides, et praegu kehtiv võistlev kriminaalmenetlus sobib kenasti väiksemate kriminaalasjade harutamiseks, aga suurte ja mahukate menetluste puhul jääb see kohmakaks. Samuti on kohaliku tasandi korruptsioonist arusaamine keeruline: selleks on tarvis ligi pääseda väikeste seltskondade siseringi infole ja see pole sugugi niisama lihtne.