NÄDALA KUJU ⟩ Aet Kiisla

Umbes selliseid reaktsioone võib kuulda kuue päeva jooksul osalejate kohta. See on 144 tundi kestev katsumus, mille tegi nüüd Ungari Balatoni järve ääres vähem kui ühe kilomeetri pikkust ringi tiirutades läbi ka Narva kolledži õppejõud Aet Kiisla, kellest alles viis aastat tagasi jooksuhuviline sai.

Kuue päeva jooks ei ole ilmselt tervisesport, sest sellist keha ja organismi kurnamist arstid ei soovita. Aga kindlasti ei ole see ka lihtsalt tuim punnitamine kuni nõrkemiseni. Edu saavutamiseks on vaja eelkõige mõistust, põhjalikku ettevalmistust ja iseenda tunnetamist. Omamoodi jalgadega male − need, kes käike ette ei arvesta, kaua ei kesta.