JUHTKIRI ⟩ Vaktsineerimise rindejoon

Nagu sellest veel vähe, on ta suutnud lõhki lüüa ka ühiskonnad, kus ühel pool rindejoont on inimesed, kes saavad aru, et vaktsineerimine on kõige tõhusam vahend selle hullu viiruse ohjeldamiseks, ja teisel pool põhimõttelised vaktsineerimise vastased.