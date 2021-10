ANVAR SAMOST ⟩ Kohalikud valimised: kaotajaid oli rohkem kui võitjaid

Reformierakonnal ei õnnestunud Tallinnas 2017. aastaga võrreldes volikogukohti juurde saada, vastupidi, kolm mandaati läks kaduma. Üle Eesti oli tulemus 17,3 protsenti antud häältest 19,5 protsendi vastu neli aastat varem.

15 mandaati Tallinna volikogus oli siiski pika edumaaga teine tulemus, kolmandaks Reformierakond ei jäänud ning tänu Eesti 200 lisandumisele pididki teised erakonnad vähem mandaate saama. Nüüd on ka selge, et Reformierakonnal polnud õnne saada valimised võitnud Keskerakonna koalitsioonipartneriks − nagu ka see, et Kristen Michali juhtimisel Keskerakonna-vastase koalitsiooni kokkupanemist isegi ei hakatud katsetama −, ehkki enne valimisi Tallinna opositsioonierakonnad kõik selliseid ootusi esitasid.

Narvas on Keskerakonna juhtkond Jüri Ratasega eesotsas neli aastat püüdnud korruptsioonitaaka kandvaid tegelasi erakonna kaubamärgi küljest lahti raputada. Veenev lüüasaamine võib seda protsessi kiirendada ja lubada pea puhtalt lehelt alustada.

Omaette küsimus on, kas Tallinnas Keskerakonnaga linna juhtimise vastutuse võtmine oleks olnud Reformierakonna jaoks võit. Nominaalselt kindlasti, kuid Keskerakonna pealinna koalitsioonipartnerite kogemused on olnud viletsad. Kui Toompeal on Reformierakond kõigele vaatamata suurem ja kogenum koalitsiooni osapool, siis Tallinnas olnuks ükskõik millise kohtade jaotuse puhul asi vastupidi.

Reformierakonna nõrgale Tallinna tulemusele lisandus oodetust nõrgem sooritus Tartus, kus Reformierakond peab nüüd taas üritama kahe partneriga koalitsiooni.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas on rõhutanud valitsusvastutuse mõju erakonna üldisele valimistulemusele. Ootus oli siiski arvamusküsitlustest lähtudes kõrgem ning suuremast kaotusest pääsemise eest peaks erakond tegelikult tänama Eesti 200 ebaühtlasi nimekirju ja sotside väga loidu esitust.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond oligi kohalike valimiste vaieldamatu kaotaja. 2017. aastast poole võrra nõrgemat tulemust ei selgita ükski jutt valimisliitudest või head tulemused mõnes vallas. Alla jäädi ka Isamaale, kelle hästi rahastatud ning süsteemselt läbi viidud kampaania koos tavapäraselt valijatele tuntud nimesid sisaldanud nimekirjadega kompenseerisid karisma ja sära puudumist.

Konkurendid ja meedia näevad Keskerakonna lüüasaamistena Tallinnas ainuvõimu kaotamist, Narvas Katri Raigi nimekirjale mäekõrgust allajäämist ning viletsat tulemust Tartus. Lähemal vaatlemisel paistab siiski, et esimesed kaks on pikas plaanis vaadates erakonna jaoks pigem positiivse märgiga.

Tallinnas sai Keskerakond nii absoluutarvuna kui ka suhteliselt rohkem hääli kui 2017. aastal. Ainuvõimu võttis neilt uue fraktsiooni sissetulek volikokku. Kui nüüd taas pikem vaade võtta, siis võib vajadus koalitsioonivalitsus moodustada olla Keskerakonnale Tallinnas kaua oodatud võimalus uus lehekülg keerata, kaotamata samas võimu. Järgmised neli aastat ei saa keegi öelda, et Keskerakonnal on Tallinnas kontrollimatu monopol. Tartu tulemus oli reaalne kaotus, kuid seegi sisaldab Jüri Ratase vaatest võimalust tuua riigikogu valimisteks ülikoolilinna tagasi Aadu Must ning lõpetada vahepealne segadus.

Kahele uue tulija ootustega kohalikele valimistele läinud erakonnale, Eesti 200-le ja EKRE-le, olid tulemused segased.

Eesti 200 kindlasti tõestas, et neid tuleb järgmistel riigikogu valimistel parlamenti oodata, kuid näitas ka, et selleks on vaja palju tugevamat organisatsiooni ja palju tugevamaid nimekirju üle Eesti. Praegune osaline edu tõenäoliselt lisab kindlust uute nimede liitumiseks erakonnaga.