ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kui tugevad on uue erakonna väljavaated Ida-Virumaal?

Erakond on alles loomisel ja meil ei ole veel piirkondlikku organisatsiooni välja kujunenud. Kõige tuntum parempoolne Ida-Virumaal on meil Tiit Salvan [valiti hiljuti Kiviõli 1. keskkooli direktoriks].

Ida-Virumaal on seni riigikogu valimistel hääletatud paljuski rahvusepõhiselt. Samas usun, et parempoolsele maailmavaatele on Ida-Virumaal toetajaid nii eesti- kui ka venekeelsete valijate seas. Loodame, et osa neist valijatest, kes on viimastel aastatel Keskerakonnast lahti öelnud, leiavad meie vaadetes enda jaoks sobiva erakonna.