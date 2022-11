Naiskoor Lada tähistas 70 aasta juubelit

Naiskoor Lada loodi ühes Kohtla-Järve kultuurikeskuse avamisega 1952. aastal. Ligi pool sajandit on koori muusikaline ja kunstiline juht olnud klassikalise vene koorikooli esindaja Lidia Bragina. Praegu on kooris 22 liiget, nende keskmine vanus on 50 aastat, noorim laulja on 20aastane.