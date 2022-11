TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas pooldate Eestisse tuumaelektrijaama rajamist?

Minu tänaste teadmiste valguses pigem jah. Energiat on vaja ja mida aeg edasi, seda rohkem. Palju räägitud tuul ja päike ei suuda 24/7/365 tagada, et elektriautode ja tarbijate vajadused saaks igal ajahetkel rahuldatud.

Foto: Peeter Lilleväli

Ain Kukk, pensionär:

Elektrit on muidugi vaja, aga sellist, millele hammas peale hakkab. Mina praegu juba tunnen, et piir on käes ja maksta raske. Nii et ennekõike on vaja selgeks teha, mis oleks ehitamise ja pärast elektri hinna mõttes parim variant.