VALLO REIMAA ⟩ Eesti riigi mõte peitub eesti keeles ja kultuuris

Praegu on lähenemas samasugune periood, toimub uus segunemine, kuid kas ka keelevahetus, seda näitab tulevik. See sõltub sellest, mis keeles mängud, telefon ja kodumasinad jäävad lastega rääkima. Kui need ei muutu eestikeelseks, siis toimub paratamatult keelevahetus, sest nende instrumentide keelekasutus määrab lastele ära ka keele autoriteedi (aga ka kõrghariduse ja tulevaste töökohtade keel, mis noortel on samuti muutunud juba paljuski ingliskeelseks). Mitteautoriteetne keel ei jää emakeeleks, küll aga võib mõne aja vältel püsida "hobikeelena".

Kooliinimesena võin kirjeldada praegust olukorda linnalaste hulgas. Suhtlusvõrgustikud laste vahel on osalt muutumas juba ingliskeelseks, see tähendab, et eesti laps suhtleb teise eesti lapsega inglise keeles. Mitmel juhul olen uuelt õpilaselt küsinud, kas tuled välismaalt. Ta vastab, et Pärnust või mõnest muust Eesti kohast. Aktsent on lihtsalt nii tugev.