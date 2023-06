TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Millist suveüritust kõige rohkem ootate?

Foto: Peeter Lilleväli Viktor Tarassov, töötav pensionär: Praegu muidugi jaanipäeva ja suvesoojust. Aga pole eriti kursis, mis veel toimub, nii et pikki plaane ei tee ja kalendrisse riste ei vea. Ikka üks asi korraga ja pärast vaatame edasi.

Foto: Peeter Lilleväli Lembit Laanemets, pensionär: Midagi ei oota. Proovisin korraks Jõhvi päevadele minna. Kontsert oli nii vali, et kõrvad kumisesid. Tööl on igasugused müranormid, aga nii kontsertidel kui ka kinos on heli minu kõrvale liiga vali. Kui aga midagi akustilist tuleb, siis läheks küll.

Foto: Peeter Lilleväli Kaarel Pürg, pensionär: Kohalikku taset on meil kõvasti. Omavalitsused korraldavad üritusi usinalt ja on, kus käia, aga see päris tipp on kahjuks puudu ning tuleb sõita kaugemale. Tahaks midagi sellist kodule lähemal samuti kogeda.

Foto: Peeter Lilleväli Helen Rajas, väikeettevõtja: Tööd on suvel eriti palju, nii et lõbutsemiseks pole eriti aega. Aga kuna laps on sel korral esimest korda laulupeol, siis sinna läheme muidugi terve perega. Ka Tuletorni kontserdi esinejad meeldivad mulle, nii et vahest on ka see kavas.