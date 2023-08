ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas tuleohtlik aeg veel kestab?

Praeguseks on see läbi. Päästeametil on õigus välja kuulutada tuleohtlik aeg ning siin lähtutakse ilmateenistuse tuleohuindeksist. Kui see indeks tõuseb piisavalt kõrgele ja ka väljakutsete arv kasvab, siis kuulutataksegi see välja. Kui indeks langeb, siis tuleohtlik aeg tühistatakse. Viimasel ajal on peaaegu iga nädal vihma olnud, nii et tuleohtliku aja jätkumine pole põhjendatud. Nüüd on muud riskid, milleks päästeamet peab valmis olema, näiteks esmaspäeval saime trombihoiatuse.