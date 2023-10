Jaan Toots − viieks päevaks nädalas Tartust Narva lähetatav linnapea

Arvan, et tean juba väga hästi, mis Narvas toimub, sest Keskerakonna liikmena olin siin [Ida-Virumaal] kaks ja pool aastat erakonna juhatuse kuraator. Peale selle olen Narva olukorraga kursis alates 1990. aastast, mil olin Eesti eriteenistuse peadirektor. (...) Me kõik teame, et Narva oli üks neist linnadest, kus oodati, et midagi võib juhtuda, aga kõik läks hästi. Nii et sellest ajast saati on mind alati huvitanud, kuidas Narva elab ja areneb. Poliitiliselt pole ma võib-olla tõesti väga hästi kursis, aga mis puudutab Narva majandust, seda, milline see välja näeb ja mida siin teha tuleb, siis seda ma tean.