ALAR KARIS ⟩ Meie julgus annab kindluse, et Eesti jääb Eestiks

Teame juba varasemast, et Eesti kõrge koht pole tulnud tänu sellele, et meie õpilaste seas oleks rohkem tippe kui teistes riikides. Pigem aitab Eesti tulemusele kaasa see, et meil on teiste riikidega võrreldes oluliselt vähem neid, kes jooksevad lati alt läbi.

Kuid üks olulisem muutus, mille põhikooliõpilaste võrdlus välja toob, on õpilaste tulemuste kasvav seos perekonna sotsiaalmajandusliku taustaga. Kitsamatest oludest pärit noored - tänapäeva karjapoisid - on maha jäämas ja see tähendab, et Eesti unelm on löönud kõikuma. Vaevalt on asi selles, et noored ise on jäänud kehvemaks. Võimalik, et see on esimene märk sellest, mida toob kaasa õpetajate, iseäranis aineõpetajate nappus. Nii kasvab koormus teistele õpetajatele.

Kuulen õpetajate tubades sageli fraasi "Mul on maailma parim amet, aga…". Koormuse ja kõrvalülesannetega seotud "agad" toidavad nõiaringi, need võtavad õpetaja aega ja energiat ning seda õpetamise töö arvelt. Need "agad" kurnavad noori õpetajaid ja peletavad nad koolist. Ning nagu ütles üks koolmeister: ta soovib, et tema enda lapsi õpetaks "päris õpetaja", mitte asendustunde andev teise aine pedagoog või ajutise lepinguga külaline.