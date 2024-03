ANVAR SAMOST ⟩ Neid teid ei ehitatagi neljarajalisteks

On hästi teada fakt, et 30 iseseisvusaasta jooksul on Tallinnast Tartusse, Pärnusse ja Narva suunduvaid neljarajalisi teid valminud keskmiselt neli kilomeetrit aastas. Nagu näha on, see oluliselt ei muutu ja musta huumori võtmes võib põhimaanteede väljaehitamise finišit ennustada aastasse 2100. Must, aga mitte naljakas on teedehoiukavas sisalduv plaan hoida lisaks kokku ka teede säilitamise ja hoolduse arvelt.