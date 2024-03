ERIK GAMZEJEV ⟩ Milline oleks riigikogu, kui seda saaksid valida ka agressorriikide kodanikud?

Üks argumente, miks sotsid on Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõiguse peatamises kahtlevad, on see, et Venemaa kodanike seas on ka eestimeelseid inimesi ja samas on Eesti kodanikke, kes pooldavad Kremli ideoloogiat. Viimast kinnitasid näiteks mullused riigikogu valimised, kus Ida-Virumaal olid suurimad häältemagnetid praegu riigireetmise süüdistusega vahi all olev Aivo Peterson ja Eesti valitsust fašistideks sõimanud Mihhail Stalnuhhin.

Õige on see, nagu toob välja ka värske lõimumismonitooring, et Eestis ei ole ühte samasuguste väärtuste ja huvidega venekeelset kogukonda. Nii nagu eestlaste seas, on ka muust rahvusest elanike hulgas väga erineva maailmavaatega inimesi. Seda nii Eesti passi, Venemaa passi kui ka halli passi omanike seas. Kuid tõsiasi on, et ka Venemaa kodanike seas on suur hulk Eesti ühiskonnale vastanduvaid inimesi.

Oluline küsimus on, kui suur on nende osakaal konkreetsetes omavalitsustes ja kui tugevasti nad mõjutavad järgmise aasta sügisel valitavate volikogude koosseise ja tulevast poliitikat.