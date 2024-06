JUHTKIRI Kasutagem üha avarduvaid kultuurist osasaamise võimalusi

Sillamäel avas lõpuks väravad pikk aega tehtud ja ka üle Eesti poleemikat tekitanud Sillamäe kui salapärase linna teemapark. Saka mõisas sai valmis klaasseintega talveaed, mis võimaldab arendada kultuuri- ja konverentsiturismi. Toilas saab nüüdsest teha virtuaalse rännaku ka kunagise Oru lossi keldriruumides. Iisakus on kohe-kohe lõppemas staadioni rekonstrueerimine. Algamas on mitmete uute hotellide ehitamine.

Samas nende positiivsete uudiste kõrval sai reedel avalikuks ka statistikaameti uuring, millest selgus, et Ida-Virumaa elanikud on kõige passiivsemad kultuurielus osalejad võrdluses kõigi teiste Eesti maakondadega.

Eks paljud siin kandis korraldatavad sündmused ja valmivad uue objektid teenivad ka seda eesmärki, et Ida-Virumaale tuleks varasemast rohkem turiste. Kuid samas on mõeldud need ka selleks, et kohalikud inimesed neist osa saaksid.