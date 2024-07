JUHTKIRI Pilt ja sõna ei lähe kokku

30. juuni seisuga oli Ida-Virumaal töötuse tase tõusnud 12,6 protsendini. See on võrdluses teiste maakondadega endiselt riigi kõrgeim. Nii kõrge pole töötus Ida-Virumaal juunikuus olnud juba aastaid. Isegi siis mitte, kui poliitikud alles hakkasid heietama jutte sellest, kuidas õiglase ülemineku fond siia õnne õuele toob ja põlevkivitööstuse kaduvate hea palgaga töökohtade pärast pole vaja üldse muretseda.

Kui aasta alguses kirjutas Põhjarannik, tuginedes mitmete ettevõtjate ja ka töötukassa spetsialistide seisukohale, et sotside algatusel toimunud alampalga järsk tõus soodustab Ida-Virumaal töötuse kasvu, sest koondama asuvad eelkõige väiksemad ettevõtted, vastas sellele teravalt sotsist riigikogu liige Eduard Odinets, nimetades seda vastutustundetuks paanika õhutamiseks.

Nüüd juuni lõpus võttis sellesama Odinetsi juhitav Kohtla-Järve volikogu vastu lisaeelarve, kärpides tulumaksu laekumist 1,3 miljoni võrra. Tema erakonnakaaslasest linnapea Henri Kaselo tõdes, et Kohtla-Järvel on vähem kui poole aastaga kadunud sadu töökohti ja koondamised on toimunud eelkõige väikeettevõtetes.