PAVEL IVANOV Ärge tapke patriotismi, toetage!

Võtmesõnad minule on "vabatahtlikkus" ja "isamaaline". Ei mingeid käsu korras dogmasid ega mingit kahtlust kodumaaga seotuse osas! Oleks teisiti, siis me räägiksime Junarmijast ja putinistidest. Ja need noored ei sõida Arteki laagrisse, vaid käivad Eesti metsas ja õpivad Eestit kaitsma.

Ma ei hakka lahkama olukorda kronoloogias ja lolluses kohapeal. See on noorte bioloogiliste ja vaimsete isade-emade pärusmaa. Ehk siis kodus ja organisatsioonis. Muide, just seda olukorda kirjeldas väga hästi raadiosaates Uljana Kuzmina, ETV telesaate "Impulss" saatejuht. Ta ütles, et mis siis nüüd saab, emba-kumba − kas aetakse organisatsioonist minema või visatakse kodust välja?

Kui võtta aluseks mõttekäik, et kandes riigi võidupühal kolmanda riigi lippu, näitame me ühiste väärtuste eest seismist, siis ei saa me unustada üht väikest, aga kuradi olulist aspekti − see, et narvakate lapsed on astunud Noorte Kotkaste ridadesse, on väärtus omaette, mis omakorda näitab selget väärtuste jagamist ja julgust olla väärtuste kandja. Ka kodus, õues või sotsiaalmeedias.

Hurjutades lapsi avalikult, visates neile näkku fraase, et "nad on riigi häbiplekk", kaugenevad lapsed sellisest organisatsioonist. Ei usu, et ka Eestist, sest oma väärtustel ja isamaalisusel põhineva otsuse on nad juba teinud. Seda teavad ka laste vanemad, vanavanemad ja sõbrad. Tore oleks, kui sellest saaksid aru ka isad-komandörid − ärge tapke patriotismi!

Teisalt teame ka aastast 2022, et meie kohalike inimeste suhtumine solidaarsusesse Ukrainaga on emotsionaalne ja kohati ratsionaalselt absurdne. Kui Eestisse hakkasid saabuma esimesed sõjapõgenike grupid, siis muutusid venekeelsed eestimaalased tohututeks Eesti rahvustoidu fännideks − kiluvõileib ja kama on parem kui Kiievi kotlet ja galuškad. Selline protestiv välistamine läbi kunstliku eelistamise. Sama kordus ka praeguses situatsioonis − paljude inimeste peades oli valmis narratiiv, et 23. juuni on meie Eesti rahvuspüha, millesse ei puutu kolmandate riikide asjad. Aga las sotsioloogid ja antropoloogid uurivad sellise käitumise tagamaid.

Organisatsiooni Noored Kotkad struktuuris on huvitav ametikoht − isamaalise hariduse programmi arendusspetsialist. Minu kirjeldatud situatsioon on hea õppematerjal sel suunal. Rääkige lastega, üritage mõista põhjusi, tekitage diskussiooni − näidake oma kaasaelamist ja kaasosalemist. Te ju pakute toetavat kogukonda! Kõlab banaalselt, aga tehke seda just ühistel väärtustel eksisteeriva Eesti nimel. Küll see solidaarsuse arusaam ka tuleb.

Mõelge, kuidas arendada ühiste väärtuste ja vabatahtlikkuse printsiibil ühiseid isamaalikke koosolemise põhimõtteid. Kindlasti mitte käsu ega "näidispoomise" läbi.